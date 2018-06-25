فرنسا تدين الهجوم على تجمع عام فى العاصمة الإثيوبية

باريس (أ.ش.أ)

أعربت فرنسا اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الذى استهدف تجمعا عاما بالعاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 أخرين.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لاسر الضحايا و عن تضامنها الكامل مع اثيوبيا حكومة و شعبا، مشيدة بالإرادة الإصلاحية لرئيس الوزراء أبى احمد و بدعواته للوحدة الوطنية و المصالحة بين الإثيوبيين.

ومن ناحية أخرى، عبرت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الجرائم من عمليات قتل و خطف وقعت فى الأسابيع الماضية ضد مدنيين فى وسط مالى، داعيا إلى رد من السلطات المالية يستند على مقاربة متوازنة تجمع بين التحرك القضائى و منع وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الانسان و نزع سلاح الميليشيات.

كما دعت الى التحقيق السريع فى الادعاءات الموجهة ضد عناصر من القوات المسلحة و مقاضاة و معاقبة المتورطين حال ثبتت صحة هذه الادعاءات، وفقا لالتزامات حكومة مالى.