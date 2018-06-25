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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:48 م
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فرنسا تدين الهجوم على تجمع عام فى العاصمة الإثيوبية

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:15 م
فرنسا تدين الهجوم على تجمع عام فى العاصمة الإثيوبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ.ش.أ)
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أعربت فرنسا اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الذى استهدف تجمعا عاما بالعاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 أخرين.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لاسر الضحايا و عن تضامنها الكامل مع اثيوبيا حكومة و شعبا، مشيدة بالإرادة الإصلاحية لرئيس الوزراء أبى احمد و بدعواته للوحدة الوطنية و المصالحة بين الإثيوبيين.

ومن ناحية أخرى، عبرت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الجرائم من عمليات قتل و خطف وقعت فى الأسابيع الماضية ضد مدنيين فى وسط مالى، داعيا إلى رد من السلطات المالية يستند على مقاربة متوازنة تجمع بين التحرك القضائى و منع وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الانسان و نزع سلاح الميليشيات.

كما دعت الى التحقيق السريع فى الادعاءات الموجهة ضد عناصر من القوات المسلحة و مقاضاة و معاقبة المتورطين حال ثبتت صحة هذه الادعاءات، وفقا لالتزامات حكومة مالى.


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