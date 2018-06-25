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فرنسا تدين إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ على مدينة الرياض

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:54 م
فرنسا تدين إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ على مدينة الرياض وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان
كتبت: إنجى مجدى
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أدانت فرنسا إطلاق المتمردين الحوثيين عدة صواريخ استهدفت المملكة العربية السعودية، ولا سيّما الرياض، أمس الأحد.

 

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن هذا الهجوم، الذي تبناه المتمردون الحوثيون، يمثل اعتداءً جديداً على أمن المملكة العربية السعودية والاستقرار في المنطقة. ولا يمكن القبول بهذا الهجوم الذي تعمّد استهداف المناطق السكنية والذى يظهر جسامة الخطر الذي تتعرض له المنطقة برمتها بسبب انتشار الأسلحة التسيارية، والذى بينه التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن.

 

وتدعو فرنسا إلى التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 وإلى وفق إطلاق الصواريخ فوراً وإلى منع جميع أوجه المساعدة الخارجية التي تقدّم للمتمردين الحوثيين في هذا الصدد.

 

وأضاف البيان "نؤكّد مجدداً دعمنا للمملكة العربية السعودية وتضامننا معها. وستواصل فرنسا العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية مع مراعاة تطلعات أطياف الشعب اليمني كافة."

 


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السعودية

الحوثيين

فرنسا

اليمن




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