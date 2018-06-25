فرنسا تدين إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ على السعودية

أدانت فرنسا اليوم الاثنين، إطلاق المتمردين الحوثيين عدة صواريخ على المملكة العربية السعودية و خاصة عاصمتها "الرياض".
ووصفت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - هذه الهجمات التى تبناها الحوثيون- بانها انتهاك جديد لامن السعودية و استقرار المنطقة ، فضلا عن كونها غير مقبولة لتعمدها استهداف مناطق مأهولة بالسكان و تعكس التهديد الذى يمثله انتشار الاسلحة الباليستية على المنطقة و هو ما أيده التقرير الاخير لخبراء الامم المتحدة لليمن.
و دعت فرنسا الى التنفيذ الكامل للحظر على الاسلحة الذى نص عليه قرار مجلس الامن الدولى 2216 لعام 2015، و الى الوقف الفورى لاطلاق الصواريخ و لاى دعم خارجى للمتمردين الحوثيين فى هذا المجال.
و جددت فرنسا دعمها و تضامنها للملكة العربية السعودية، متعهدة بمواصلة العمل من اجل التوصل لتسوية سياسية للازمة فى اليمن تلبى تطلعات كل مكونات شعبها.
و كان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى اعلن أمس الاحد اعتراض قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى لصاروخين وتدميرهما أطلقتهما ميليشيات الحوثى تجاه الرياض.
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