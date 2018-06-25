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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:24 م
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فرنسا تدشن قوة عسكرية مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:35 م
فرنسا تدشن قوة عسكرية مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات
رويترز
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دشنت فرنسا، اليوم الاثنين، قوة عسكرية مع دول أخرى من بينها بريطانيا خارج إطار الاتحاد الأوروبى فيما تحاول باريس الإبقاء على لندن قرب الدفاعات الأوروبية بعد خروجها من التكتل.

وتهدف القوة التى تعرف باسم مبادرة التدخل الأوروبية إلى تشكيل تحالف من جيوش مستعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا خارج إطار حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة. وتأتي الخطوة بعد أشهر من المفاوضات مع ألمانيا التي تريدها فرنسا أيضا فى محور القوة الجديدة.

وأقامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي احتفالا فى لوكسمبورج حيث وقعت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال خطاب نوايا.

وقالت للصحفيين بعد الاحتفال "قناعتنا... أن الأوروبيين ينبغي أن يكونوا أقوياء وأكثر قدرة... على حماية أنسفنا وسيادتنا".

 

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