فرقة صينية تقدم عرضا غنائيا راقصا مبهرا بمهرجان الموسيقى الدولى الـ21

كتب محمد رضا – تصوير (وكالات الأنباء)

قدمت فرقة (قوانجشى) الصينية للثقافة والفنون، الأحد، عرضًا فنيًا من اللوحات الغنائية والمسرحية الراقصة المبهرة على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولى الـ21 الذى ينظمه المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى.

وأبهرت الفرقة الجمهور بعروض غنائية من التراث الصينى استخدمت بها الآلات التراثية القديمة إلى جانب لوحات استعراضية تميزت بالإبداع الحركى زينها الأزياء التراثية الملونة التى ارتداها أعضاء الفرقة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأبدعت الفرقة بالاستعراضات البهلوانية ورقصات الباليه وعدد من الوصلات الغنائية إلى جانب عرض زهرة الياسمين الذى بين جمال الطبيعة الصينية وعراقة حضارتها، وتتكون فرقة (قوانجشى) للثقافة والفنون ومنشأها مقاطعة (قوانجشى) الصينية من فرقتين الأولى هى فرقة (قوانجشى) للغناء والرقص المسرحى، والثانية فرقة (قوانجشى) للعروض البهلوانية.

وتأسست الفرقة الغنائية عام 1954 وتعد أكبر منظمة ثقافية متخصصة فى الغناء والرقص التقليدى فى مقاطعة (قوانجشى) الصينية وتضم الفرقة عددا كبيرا من المواهب من مختلف الخلفيات العرقية وقدمت عروضا وأنشطة عديدة حول العالم، وحصلت على لقب الفرقة الوطنية للأنشطة الثقافية المتقدمة من قبل وزارة الثقافة الصينية.

أما فرقة (قوانجشى) للعروض البهلوانية فتأسست عام 1952 وتعتبر أعلى فرقة ذات مستوى أداء احترافى فى (قوانجشى)، وقدمت عروضًا فى أكثر من 40 دولة ومقاطعة حول العالم، وحصلت الفرقة على العديد من الجوائز فى المسابقات الدولية أبرزها الميدالية الذهبية لمسابقة العروض البهلوانية الدولية فى باريس والميدالية الفضية فى مهرجان السيرك الدولى فى موسكو عام 2016.



فرقة قوانجشى الصينية تقدم عرضًا فى الكويت



مهرجان الموسيقى الدولى فى الكويت



رقصات بهلوانية خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



عروض مميزة خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



عروض فرقة قوانجشى الصينية بمهرجان الموسيقى الدولى



رقصات مميزة خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



حركات بهلوانية خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



فرقة قوانجشى الصينية تقدم عرضًا مميزًا فى الكويت



رقصات فرقة قوانجشى الصينية بمهرجان الموسيقى الدولى



عروض بهلوانية خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



عرض مميز لفرقة قوانجشى الصينية فى الكويت



الكويت تنظم مهرجان الموسيقى الدولى



فرقة صينية تبهر جمهور مهرجان الموسيقى الدولى فى الكويت



عروض راقصة مميزة بمهرجان الموسيقى الدولى فى الكويت



عرض مميز لفرقة صينية خلال مهرجان الموسيقى الدولى



فتاة صينية تتألق خلال عرضها بمهرجان الموسيقى الدولى



رقصة ثنائية خلال مهرجان الموسيقى الدولى بالكويت



فرقة صينية تشعل حماس الجمهور بمهرجان الموسيقى الدولى



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