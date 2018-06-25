video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 10:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاروس تستكمل عملية تخارج 100% من مساهمى "الوطنية للمنتجات الورقية"

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:35 ص
فاروس تستكمل عملية تخارج 100% من مساهمى "الوطنية للمنتجات الورقية" علاء العفيفى الرئيس التنفيذى لشركة فاروس
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح عملية بيع 100% من رأس مال الشركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير والاستيراد (NPP) لصالح مجموعة موندى، مقابل 510 ملايين جنيه مصرى (ما يعادل حوالى 29 مليون دولار أمريكى).
 
وقال علاء العفيفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المشارك لشركة فاروس القابضة: "إن شعور المستثمر تجاه مصر يشهد تحسنا كبيرا ويزداد هذا التحسن مع جنى مصر لنتائج إصلاحاتها الاقتصادية".
 
ومن جانبها، قالت نهى الغزالى العضو المنتدب ورئيس فاروس لبنوك الاستثمار، "يسعدنى أن أشهد استكمال الإقفال النهائى لصفقة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية التى تثبت مكانة فاروس لبنوك الاستثمار المتنامية فى تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، مضيفة "نحن نثق بشدة بأداء السوق المصرى وبقدرتنا على مواصلة دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية على المدى الطويل".
 
وقامت فاروس لتداول الأوراق المالية بدور الوسيط فى عملية البيع نيابة عن مساهمى الشركة الوطنية للمنتجات الورقية.
 
وتسلط هذه الصفقة الضوء على ديناميكية السوق المحلى فى مصر، والقدرة التنافسية الإقليمية القوية، والامتداد الجغرافى الواسع الذى توج بموقعها الحالى كمدخل لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فاروس لترويج الاكتتاب تنجح فى تدبير التمويل لشركة سيكو من بنك مصر

فاروس تكرر توصياتها بزيادة الوزن النسبى على سهم "مدينة نصر للإسكان"

اخبار الاقتصاد

فاروس

موندى

الوطنية للمنتجات الورقية

شركة فاروس




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة