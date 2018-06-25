فاروس تستكمل عملية تخارج 100% من مساهمى "الوطنية للمنتجات الورقية"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح عملية بيع 100% من رأس مال الشركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير والاستيراد (NPP) لصالح مجموعة موندى، مقابل 510 ملايين جنيه مصرى (ما يعادل حوالى 29 مليون دولار أمريكى).

وقال علاء العفيفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المشارك لشركة فاروس القابضة: "إن شعور المستثمر تجاه مصر يشهد تحسنا كبيرا ويزداد هذا التحسن مع جنى مصر لنتائج إصلاحاتها الاقتصادية".

ومن جانبها، قالت نهى الغزالى العضو المنتدب ورئيس فاروس لبنوك الاستثمار، "يسعدنى أن أشهد استكمال الإقفال النهائى لصفقة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية التى تثبت مكانة فاروس لبنوك الاستثمار المتنامية فى تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، مضيفة "نحن نثق بشدة بأداء السوق المصرى وبقدرتنا على مواصلة دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية على المدى الطويل".

وقامت فاروس لتداول الأوراق المالية بدور الوسيط فى عملية البيع نيابة عن مساهمى الشركة الوطنية للمنتجات الورقية.

وتسلط هذه الصفقة الضوء على ديناميكية السوق المحلى فى مصر، والقدرة التنافسية الإقليمية القوية، والامتداد الجغرافى الواسع الذى توج بموقعها الحالى كمدخل لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.