غدا.. جلسة خاصة بمجلس الدولة لنظر الطعن على عمومية الصيادلة

حددت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، جلسة خاصة غدًا الثلاثاء، لنظر الطعن المقام من الدكتور محمد عصمت حسين عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر ضد نقيب الصيادلة.

أقام "عصمت" الطعن على دعوة النقيب لعقد جمعية عمومية للنقابة بتاريخ 29 يونيو، بالأزبكية.

اعتبر الطعن أن الدعوى لعقد جمعية عمومية مخالف للقانون باعتبار أن 7 من أعضاء المجلس جاء بطريقة غير شرعية، فضلا عن أن النقابة عقدت جمعية أخرى فى 15 مايو الماضى ناقشت فيها الميزانية واللائحة الداخلية للنقابة وأقرت الميزانية.