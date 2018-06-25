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غدا.. جلسة خاصة بمجلس الدولة لنظر الطعن على عمومية الصيادلة

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:40 م
غدا.. جلسة خاصة بمجلس الدولة لنظر الطعن على عمومية الصيادلة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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حددت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، جلسة خاصة غدًا الثلاثاء، لنظر الطعن المقام من الدكتور محمد عصمت حسين عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر ضد نقيب الصيادلة.

أقام "عصمت" الطعن على دعوة النقيب لعقد جمعية عمومية للنقابة بتاريخ 29 يونيو، بالأزبكية.

اعتبر الطعن أن الدعوى لعقد جمعية عمومية مخالف للقانون باعتبار أن 7 من أعضاء المجلس جاء بطريقة غير شرعية، فضلا عن أن النقابة عقدت جمعية أخرى فى 15 مايو الماضى ناقشت فيها الميزانية واللائحة الداخلية للنقابة وأقرت الميزانية.

 


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