عالم روسى: روسيا قد تقوم بتصميم طوربيدات نووية فائق القدرة

موسكو (أ ش أ)

صرح مبتكر أسلحة الطوربيدات البحرية فى روسيا شاميل علييف اليوم الاثنين بأن بلاده تراجع فكرة الأكاديمى أندريه ساخاروف من أجل إنتاج طوربيد فائق القدرة برأس حربى نووى.

وقال العالِم الروسى علييف ، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم ، : "الآن يوجد اتجاه للعودة إلى أفكار لم تتحقق فى السابق"..مشيرا إلى أن هناك توجها لمراجعة أفكار الأكاديمى أندرية ساخاروف بشأن تصنيع طوربيدات بطول 24 متراً وقطر 1.5 متر مع رأس حربى نووى يبلغ مداه 50 كيلومترا.

وأوضح أن مهمة مثل هذه الأسلحة فى إطار مفهوم ساخاروف هى تدمير الأهداف على الساحل عن طريق انفجار فى الماء، قائلا : "لم تتحقق هذه الفكرة فى السابق لأنه لم يكن هناك تمويل لإنجازها".

يُذكر أن رئيس شركة "الصواريخ التكتيكية"بوريس أوبنوسوف كان قد أعلن فى وقت سابق أن مشروع تحديث أسرع الطوربيدات فى العالم من طراز "شكفال" الذى جرى تصميمه فى العهد السوفيتى السابق ، سيتم إدراجه فى البرنامج الحكومى لصناعة الأسلحة خلال الفترة 2018-2025 .