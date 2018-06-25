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طالب يذبح والديه بسبب خلافات عائلية بكفر الدوار فى البحيرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:12 ص
طالب يذبح والديه بسبب خلافات عائلية بكفر الدوار فى البحيرة قوات الأمن فى مكان الحادث
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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 شهدت منطقة التمليك، التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثا بشعا، حيث قام طالب ذبح والديه وفر هاربا.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الجيران على جثتين "أحمد أ" مدرس ثانوى، وزوجته "ليلى" بمنطقة التمليك بكفر الدوار. وتبين أن وراء الحادث "عبد الرحمن أ أ"، نجلهما، وقام بذبحهما بسبب معاملتهما السيئة له وفر هاربا.

 

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وتكثف المباحث الجنائية من جهودها لسرعة ضبط المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

 

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