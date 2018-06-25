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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:48 م
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طالبان ترفض جميع الجهود والحركات الرامية لإحلال السلام

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:37 م
طالبان ترفض جميع الجهود والحركات الرامية لإحلال السلام قوات طالبان
كابول (أ ش أ)
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أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، معارضتها جميع الجهود الجارية الهادفة إلى تمهيد الطريق للسلام والمصالحة.

وأصدرت الحركة بيانا ، نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، وجاء فى نصه " أن الدعوات والجهود الجارية لتحقيق السلام ما هى إلا ما يطلق عليه "المؤامرة الأمريكية القديمة"، وأن التحركات الجديدة التى تشكلت تهدف لقمع الجهاد المستمر وتعزيز احتلال الولايات المتحدة للبلاد".

كما ذكرت طالبان أن جميع الخطوات التى تهدف إلى تقوية وتمهيد الطريق لاحتلال الاحتلال الأمريكى هى ضد مصالح الأمة والبلاد.

وقالت الحركة إن مثل هذه الحركات التى تصف الحرب الجهادية الجارية باعتبارها صراعاً بين الأفغان وحرباً بين الأشقاء، هى ضد مصالح أفغانستان والأمة.

وصدر البيان وسط تزايد الدعوات على المستويين المحلى والدولى لإطلاق محادثات السلام والمصالحة، مضيفا أن الرئيس محمد أشرف غانى وافق على مطالبهم علنا ​​وأعلن لاحقا استعداد الحكومة لتمديد وقف اطلاق النار لمدة شهر اخر.

 

 


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