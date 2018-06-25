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الإثنين، 25 يونيو 2018 11:14 ص
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ضبط 49 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 58900 جنية فى حملة بالغربية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:48 ص
ضبط 49 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 58900 جنية فى حملة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
أسفرت الحملة، عن ضبط 33 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و16 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 361 مخالفة على نموذج 125، وتحرر 177 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 770  مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 58900 جنيها.
 
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 
 

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