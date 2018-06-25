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ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج فى المنوفية نصب على عامل فى 17 ألف جنيه

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:08 ص
ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج فى المنوفية نصب على عامل فى 17 ألف جنيه القبض على متهم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مدير إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، لاستيلائه على مبلغ 17 ألف جنيه بدعوى تسفير أحد الأشخاص لإحدى الدول العربية للعمل بها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً يفيد بورد بلاغ لقسم شرطة شبين الكوم، محضر إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة "وسط الدلتا"، يتضمن بلاغا، من "ع ع ع ش" عامل، ومقيم مركز المحلة الغربية، بتضرره من "ف أ ف" مدير إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، بدائرة القسم، ومقيم دائرة مركز شبين الكوم بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 17 ألف جنيه، وذلك لتسفيره لإحدى الدول العربية للعمل، إلا أنه فوجئ عند سفره بأن التأشيرة سياحية، وإذن الدخول منتهى.

وأكدت التحريات صحة ما قرره المبلغ، وبمواجهة المتهم، قرر أنه اتفق مع المبلغ على السفر سياحة لإحدى الدول العربية وأنه تأخر فى موعد السفر وانتهى إذن الدخول، وأنه مستعد لإزالة الضرر الواقع على المبلغ، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 

 


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