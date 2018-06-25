ضبط كميات من البنزين وأسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 قضايا في مجال بيع البنزين وأسطوانات البوتاجاز المدعمة، في السوق السوداء، بمركزي طامية والفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "محمود.ج" (21 سنة-سائق تروسيكل)، ومقيم بإحدى قرى مركز طامية، وبحوزته 25 أسطوانة بوتاجاز مدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 122لسنة 2018 م جنح أ.د.ط مركز شرطة طامية، و"م.ر" (33 سنة-تاجر)، ومقيم بقرية سيلا بمركز الفيوم، وبحوزته 440 لتر بنزين 80 مدعم، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 123 لسنة 2018م جنح أ.د.ط مركز الفيوم.

كما تمكنت مباحث التموين بالفيوم، من ضبط السيارة رقم 4158 ف أ د قيادة "سالم.ث" (36 سنة-سائق)، ومقيم بعزبة شعيب بقرية دسيا بمركز الفيوم، محملة بـ96 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.