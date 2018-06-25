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ضبط سائق وعاطل لجمعهما مدخرات المصريين بالخارج بقيمة 3 ملايين جنيه بسوهاج

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:31 م
ضبط سائق وعاطل لجمعهما مدخرات المصريين بالخارج بقيمة 3 ملايين جنيه بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد من ضبط سائق وعاطل عقب قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بقيمة مليون جنيها مصريا والثانى بقيمة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون.

 

وترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام سائق وعاطل بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ذويهم قيمتها بالعملة المحلية مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة بفحص الواقعة وتوصلت المعلومات والتحريات إلى قيام أحمد . م 40 سنة سائق بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بإجمالى مليون جنيها وبهاء . س 31 سنة عاطل بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بقيمة 3 ملايين جنيها وذلك بالعملة الأجنبية وتسليم ذويهم قيمتها بالعملة المحلية، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

 

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيد المحضرين برقمى 2632، 2633 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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