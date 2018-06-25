صور.. مظاهرات فى تكساس الأمريكية احتجاجا على احتجاز أطفال مهاجرين

وكالات

تجمع عشرات الأشخاص أمام مركز تجهيز دوريات الحدود الأمريكية، فى منطقة ماك ألين بولاية تكساس، اليوم الإثنين، احتجاجا على احتجاز أطفال مهاجرين غير شرعيين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

قامت ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى بزيارة أحد مراكز احتجاز أطفال المهاجرين فى تكساس وزيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وسط أزمة كبيرة سببها قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم.

وفى وقت سابق قال الرئيس دونالد ترامب، إن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية "يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا ومن دون أى إجراءات قضائية".

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا"، مضيفا "عندما يأتى شخص ما، علينا إعادته من حيث أتى على الفور من دون قضاة أو قضايا فى المحاكم.. نظام الهجرة الحالى هو عبارة عن استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام".

وكتب أيضا أن سياسة الهجرة الأميركية الحالية غير عادلة بالنسبة للأفراد الذين اتبعوا الطرق القانونية ولا يزالون ينتظرون منذ سنين، مضيفا أن الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الاستحقاق- نحتاج إلى أشخاص سيساعدون فى جعل أميركا عظيمة مجددا".

ويسمح القانون الأمريكى بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقى القبض عليه فى نطاق 160 كيلومترا من الحدود وخلال أقل من 14 يوما من دخوله البلاد، أما طالبو اللجوء فيتعين منحهم فرصة لسماع مبررات طلبهم.



تجمع المتظاهرون أمام المبنى



تظاهر أمام المبنى