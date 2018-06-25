صور.. مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على خطة توسيع مطار "هيثرو"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت بريطانيا مظاهرات احتجاجا على خطة الحكومة بتوسيع مطار هيثرو من جهة قرية "هارموندزورث"، بالقرب من العاصمة لندن.

وتأتى التظاهرات البريطانية بالتزامن حالة من الجدل حول خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة الضغوط التى تواجهها رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى المرحلة الراهنة.



المواطنون يعلقون لافتات رافضة لتوسيع المطار



اللافتة تشجب نواب البرلمان الذين وافقوا على تمرير الخطة بتوسيع المطار



المتظاهرون يصفون رئيسة الوزراء البريطانية بأنها كاذبة



لافتات تتهم ماى وديفيد كاميرون بالكذب



لافتة تؤكد أن الحفاظ على منازل المواطنين هو حق من حقوقهم



مواطنون بريطانيون يعلقون اللافتات اعتراضا على خطة توسيع مطار هيثرو