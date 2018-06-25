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صور.. رئيس وزراء العراق: عمليات نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:47 ص
صور.. رئيس وزراء العراق: عمليات نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية العبادى فى الاجتماع
وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادي، أن هناك إجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية، فيما أشار إلى أن الأزمات التى تحصل فى البلد لن تؤثر على قوة الدولة.

وقال مكتب العبادىإان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى ترأس اجتماعا للقيادات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخبارية، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية فى البلد وخطط تأمين الطرق والجهد الاستخبارى للقضاء على الخلايا الإرهابية".

وأكد العبادى، أن "هناك إجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على تلك الخلايا الإرهابية التى تحاول أن تقوم ببعض الأعمال الإرهابية خارج المدن بعد أن نجح جهدنا الاستخبارى فى تتبع عدد كبير منها واعتقالهم"، مبينا أن "الضربات الموجعة التى تم توجيهها إلى قيادات الإرهابيين الدواعش فى سوريا من قبل قواتنا البطلة جعلتهم يلجئون إلى عمليات قطاع طرق لئيمة ضد المدنيين ولكننا لهم بالمرصاد حتى القضاء عليهم بالكامل".

وأضاف أن "الأزمات التى تحصل فى البلد لن تؤثر على قوة الدولة وتماسكها"، لافتا إلى: "أننا تجاوزنا تحدى الإرهاب وبإمكاننا أن نجتاز أى تحدٍ يواجهنا".

 

العبادي يرأس الاجتماع
العبادي يرأس الاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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