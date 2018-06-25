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صور.. رئيسة مدينة الحامول تحدد تعريفة لـ"التوك توك" حسب المسافة

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:30 ص
صور.. رئيسة مدينة الحامول تحدد تعريفة لـ"التوك توك" حسب المسافة رئيس المدينة تتابع كتابة التعريفة على التوك توك
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصبحت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحالمول بكفر الشيخ ، مثار حديث أهالي  المحافظة، لجرأتها وشخصيتها الحديدية، وإنحيازها لصالح المواطن، وتواجدها المستمر بالشوارع وبمواقف الحامول المتعددة .

وتمكنت عايدة ماضى، من نيل إعجاب مواطني مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لترأسها حملة حددت خلالها تعريفة التوك التوك توك بقرى ومدينة الحامول، فى حين أغفل عدد من رؤساء المدن والقرى الاهتمام بتعريفة التوك توك ، وتركوا المواطنين فريسه للسائقين وأصحاب التكاتك يجبرونهم على دفع تعريفة ركوب دون الرجوع لإدارة المرور ولا لرؤساء المدن والقرى.

وتابعت ماضي بنفسها كتابة التعريفة الجديدة على كل توك توك بمدينة الحامول خلال جولاتها بالشوارع ، وحفزت المواطنين على عدم دفع أى مبالغ مالية زيادة عن التعريفة، في موقف هو الأول من نوعه بمحافظة كفر الشيخ وفق تعليمات اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، والتى طبقتها دون بقية المدن.

وقالت المهندسة عايدة ماضي ،رئيس مركز ومدينة الحامول، أنها قادت حملة رافقها خلالها الرائد شريف عبود، رئيس وحدة مرور الحامول ،وجمال يونس نائب رئيس المدينة، والاشغالات، لوضع تعريفة ركوب التوك توك داخل المدينة ، والتى تم تحديدها بـ3جنيهات فقط لا غير، مؤكدة أن هناك بعض المناطق ستحدد فيها تعريفة الأجرة ب 2.5 جنيه فقط منها خط  زوبع ، محذرة  من يخالف التعريفة من أصحاب التكاتك  بإتخاذ الإجراءات القانونيه ضده ، ومطالبه المواطنين بالإبلاغ عن التوك توك المخالف بتسجيل رقمه وتقديبم الشكوى لمجلس المدينة .

وقال اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه  رؤساء المركز والمدن، بتحديد تعريفة التوك توك  بمراكز ومدن المحافظة، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة وتشديد الرقابة، وضبط أى مخالفات من السائقين.

3- رئيس مدينة الحامول تترأس حملةى لتطبيق تعريفة التوك توك
 رئيس مدينة الحامول تترأس حملة لتطبيق تعريفة التوك توك

 

10- عايده ماضي تتابع حركة السيارات والتكاتك
عايدة ماضي تتابع حركة السيارات والتكاتك

 

11- متابعة ماضي لكتابة التعريفة على كل توك توك
متابعة ماضى لكتابة التعريفة على كل توك توك

 

12- جولة رئيس المدينة لمتابعة تطبيق التعريفة
جولة رئيس المدينة لمتابعة تطبيق التعريفة

 

11- متابعة ماضي لكتابة التعريفة على كل توك توك (1)
متابعة ماضي لكتابة التعريفة على كل توك توك 

 

8- مواطن يشيد برئيس المدينة
 مواطن يشيد برئيس المدينة

 

7- جالنب من التزام السائقين كبار وصغار بالتعريفة
جالنب من التزام السائقين كبار وصغار بالتعريفة

 

5- رئيس المدينة تتابع كتابة التعريفة على التوك توك
 رئيس المدينة تتابع كتابة التعريفة على التوك توك

 

2- التزامن اصحاب التكاتك بالتعريفة الجديدة بالحامول
 التزام أصحاب التكاتك بالتعريفة الجديدة بالحامول

 


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