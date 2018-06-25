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صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:48 ص
صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين حرس السواحل الليبى ينقذ المهاجرين غير الشرعيين
كتب : أحمد جمعة
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تمكنت دورية لحرس السواحل  الليبى القطاع الأوسط (زورق رأس جدير) من إنقاذ عدد 490 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 21 طفل، و75 إمراة ، كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية علت عليهم أمواج البحر، وبدأت المياه تتسرب إليهم.
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وقال المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، العميد أيوب قاسم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الاثنين أن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة منهم عدد 3 ليبيين، ومصريين اثنين، مؤكدا ان عملية الإنقاذ تمت 55 ميل شمال منطقة غنيمة.

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وأوضح العميد أيوب قاسم أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، موضحا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية و الطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.


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