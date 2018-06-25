صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين

كتب : أحمد جمعة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (زورق رأس جدير) من إنقاذ عدد 490 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 21 طفل، و75 إمراة ، كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية علت عليهم أمواج البحر، وبدأت المياه تتسرب إليهم.

وقال المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، العميد أيوب قاسم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الاثنين أن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة منهم عدد 3 ليبيين، ومصريين اثنين، مؤكدا ان عملية الإنقاذ تمت 55 ميل شمال منطقة غنيمة.

وأوضح العميد أيوب قاسم أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، موضحا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية و الطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.