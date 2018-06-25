صور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية من العاج قبل سفرها إلى تركيا

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات جمارك صادر مصر للطيران بقرية البضائع بالقاهرة، برئاسة سامح جورج مدير الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من العاج المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، تم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من مصطفى شوكت مأمور الضبط القضائى، وفاطمة عبدالفتاح رئيس قسم التعريفة، لمعاينة مشمول بوليصة الشحن رقم "077/99024634" محرر عنها البيان الجمركي رقم "13024" لعام 2018 صادر نهائي بإسم شركة للتصدير والمصدرة إلى تركيا، ومشمولها عبارة عن 9 طرود سبح متنوعة بقيمة 2205 دولار بإجمالي وزن 230 كيلو جرام، وبمعاينة الطرود تبين وجود 188 سبحة من العاج المشغول مختلفة الأحجام مخفاه بين السبح البلاستيكية.

وبالعرض على كامل الخولى مدير عام جمارك الصادرات الجوية، قرر تشكيل لجنة مشتركة من الجمرك ووحدة الحياة البرية بمطار القاهرة، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها بأن السبح من العاج الخالص الممنوع تداوله، وقررت التحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمتحف الزراعى، وتم تقدير التعويض المستحق بـ 477 ألف 880 جنيه

قرر كامل الخولي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات، وأبدى صاحب الشأن استعداده للتصالح ودفع الغرامات المقرره نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.