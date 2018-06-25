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صور.. تفاصيل محاولة جزار ذبح زوجته وعشيقها بحى الأسمرات

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:46 م
صور.. تفاصيل محاولة جزار ذبح زوجته وعشيقها بحى الأسمرات آثار الدماء بمسرح الجريمة
كتب كريم صبحى
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 لم يدر سعد الجزار أن زوجته ستخونه مع شاب فى سن الطفولة وداخل غرفة نومه حتى شاهد عشيق زوجته داخل الدولاب عاريا وكاد ان يفتك بهما ذبحا بالساطور لولا تدخل الجيران وتخليصهم من يده.

انتقل "اليوم السابع" الى حى الاسمرات بمنطقة المقطم لكشف تفاصيل محاولة جزار ذبح زوجته وعشيقها بالساطور، جيران المتهم فى ذهول وغضب مما حدث فى المنطقة وتلويث سمعتها جراء ما فعلته جارتهم التى خانت زوجها مع عشيقها وضبطه داخل الدولاب ..

 

اثار الدماء بمسرح الواقعة
اثار الدماء بمسرح الواقعة

 

يقول أحد الجيران أنه سمع صوت مشاجرة داخل شقة جارهم الجزار فى الساعة السابعة صباحا ، فتوجه لاستكشاف الأمر فشاهد  زوجة الجزار غارقة فى دمائها وزوجها ممسكا بساطور يطارد شاب على سلالم العقار، وكان ذلك الشاب يستغيث  بالجيران ويردد "سيبنى هموت فى ايدك" حتى تجمع الأهالى ونقلوا زوجة الجزار وعشيقها الى المستشفى وهما غارقان فى دمائهما .

بينما يقول أحد سكان المنطقة لليوم السابع، أن الجزار معتاد الحضور الى شقته 3 أيام فقط فى الأسبوع مرجحا أن زوجته فوجئت به يطرق باب شقتها فى غير الميعاد الذى يحضر فيه للشقة فاكتشف خيانة زوجته له .

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت عدداً من جيران المتهم وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.

كان الرائد محمد عبد المنعم رئيس مباحث نقطة الأسمرات، تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة نقطة الشرطة، بالانتقال وسماع أقوال المتهم "الجزار"، أكد أنه خلال عودته من عمله، قام بالطرق على باب شقته فلم تفتح زوجته الباب فظن إنها نائمة وفتح بالمفتاح الذى بحوزته.

اثار الدماء شاهد على الحادث
اثار الدماء شاهد على الحادث

وقال المتهم:"بعدها دخلت إلى غرفة النوم وجدت بابها مغلقًا"، مشيرًا إلى أنه لم يشك في الأمر وتحدث إلى زوجته بشكل طبيعي، إلا أنه أثناء فتح الدولاب لتبديل ملابسه فوجئ بوجود عشيق زوجته عاريًا داخل الدولاب.

وأشارت التحريات إلى أن الجزار تعدى على زوجته وعشيقها بالساطور محاولاً ذبحهما، إلا أن تدخل الأهالى حال بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفى المقطم العام فى حالة خطرة.


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