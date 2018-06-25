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الإثنين، 25 يونيو 2018 10:06 م
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صور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة اليونانية ورافضين لاسم مقدونيا فى أثينا

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:12 م
صور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة اليونانية ورافضين لاسم مقدونيا فى أثينا مظاهرات اليونان
كتب عبد الوهاب الجندى
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تجددت الاشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين فى شوارع العاصمة، أثينا، احتجاجا على الاتفاق التى وقعته الحكومة اليونانية مع مقدونيا لحل نزاع حول اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

والأسبوع الماضى، صدق البرلمان المقدونى على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع اليونان حول اسم جديد للبلاد هو "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وذلك في مرحلة أولى من عملية يسودها الغموض قبل التنفيذ النهائى.

والاتفاق الذي ينهي خلافا بين البلدين الأوروبيين عمره 27 عاما، سيتم إخضاعه لاستفتاء لم يتم تحديد موعده ويتوقع أن تدعو فيه المعارضة اليمينية القومية إلى التصويت بـ"لا".

الاشتباكات مع الشرطة
الاشتباكات مع الشرطة

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مشاركة نسائية
مشاركة نسائية

 

مظاهرات اليونان
مظاهرات اليونان

 

 


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