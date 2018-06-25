صور.. انطلاق الدورة الـ42 لاجتماع لجنة التراث العالمى فى البحرين

وكالات

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء أمس الأحد، فى قصر الصافرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى المملكة العربية السعودية، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" أودرى آزولاي، ووفد منظمة اليونسكو، وضيوف الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمى التى بدأت فى البحرين.

ورحب ملك البحرين بالضيوف، معرباً عن اعتزاز البحرين باستضافة هذا الحدث الثقافى الكبير الذى يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال التراث العالمي.

وأكد أن احتضان مملكة البحرين لهذا الاجتماع المهم يأتى فى إطار جهودها العالمية لمد جسور التواصل مع كافة الثقافات وفتح آفاق التبادل المعرفى بين جميع الشعوب ، فى ظل ما تحظى به البحرين من مكانة متميزة على خارطة الثقافة العالمية وما تملكه من حضارة عريقة وصروح تاريخية وتراث قائم على التمسك بقيم التسامح والانفتاح على مختلف الحضارات الإنسانية.

وأعرب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح فى أعمال الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمى، وطيب الإقامة فى مملكة البحرين التى ستتيح لهم فرصة الإطلاع على معالمها التاريخية والثقافية وزيارة متاحفها ومواقعها التراثية.



المشاركين فى الاجتماع



انطلاق لجنة التراث العالمى



جانب من الاجتماعات