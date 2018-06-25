صور.. المرور ينشر سيارات اﻹغاثة استعداد للصيف وتأمين رحلات المدن الساحلية

كتب عبد الرحمن سيد - تصوير أشرف فوزى

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مرورية وتوعية مرورية على الطرق السريعة لقائدى السيارات تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالاستعداد لفصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية ) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث .

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق 01221110000 لمواجهة إية أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



































































































































































