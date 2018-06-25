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صور.. السفير البريطانى لحضور مؤتمر التعليم العالى: "أقدر ترككم لمباراة المنتخب"

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:23 م
صور.. السفير البريطانى لحضور مؤتمر التعليم العالى: "أقدر ترككم لمباراة المنتخب" السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن
كتب محمود عثمان - تصوير أشرف فوزى
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داعب السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن حضور المؤتمر الصحفى المشترك لوزارة التعليم العالي ووفد الجماعات الجامعات البريطانية المنعقد الآن بالقاهرة، قائلا:" اقدر حضوركم للمؤتمر في وقت لعب المنتخب المصرى السعودية في كأس العالم".
 
 كان مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الوزارة والجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير البريطاني قد بدأ منذ قليل.
 
كما داعب السفير البريطانى أحد الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر ليجذب انتباه كل يستمع إليه، قائلا "يا حبيبى".
 
 
كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد عقد أمس الأحد، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا ، والتعرف على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والإطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية، ورؤساء بعض الجامعات الحكومية المصرية، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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