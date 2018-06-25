صور.. الأتراك يتظاهرون فى شوارع إسطنبول احتجاجا على فوز أردوغان

كتب عبد الوهاب الجندى

تجمع مئات الأتراك فى شوارع مدينة إسطنبول التركية الليلة، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التى أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه بها، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ويعنى فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات التشريعية والرئاسية فى تركيا التى جرت أمس الأحد،، استحواذه على ولاية جديدة مدتها خمس سنوات مع سلطات أوسع بكثير.

ووفقا لوسائل إعلام تركية رسمية، حل أردوغان فى مقدمة الانتخابات الرئاسية بحصوله على 52.6% بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات، فى وقت حصل التحالف الذى يقوده "حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان على 53.65% فى الانتخابات التشريعية.



محتجون ضد نتائج الانتخابات في تركيا