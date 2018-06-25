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صحيفة أمريكية: كوشنر تجاهل أبو مازن معلنا المضى فى خطته للسلام

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:35 م
صحيفة أمريكية: كوشنر تجاهل أبو مازن معلنا المضى فى خطته للسلام جاريد كوشنر
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المكلف بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تجاهل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، عندما أعلن أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خطة السلام فى ظل وجود أو غياب مباركة عباس.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن كوشنر خلال لقاء صحفى مع صحيفة القدس الفلسطينية، أمس الأحد، اتهم عباس بوضع مصالحة السياسية الخاصة أولوية على حساب الحل، وأشار إلى أن زعيم السلطة الفلسطينية كان خائفا من صنع السلام مع إسرائيل.

ووجه كوشنر لأبو مازن رسالة مباشرة قائلا: "لا تجعل قيادتك ترفض خطة لم يروها.. الكثير حدث فى العالم من بدء هذا الصراع قبل عقود، العالم تقدم إلى الأمام بينما أنتم تركتم فى الخلف".

وترفض السلطة الفلسطينية لقاء الممثلين الأمريكيين منذ إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب.


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