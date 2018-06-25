شركات المحمول: لم نطالب "جهاز الاتصالات" برفع أسعار كروت الشحن

كتبت: هبة السيد

قالت مصادر، بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، إن الشركات لم تطلب من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا، مشيرة إلى أن الأمر مازال مبكرا للغاية للحديث بشأن هذا الأمر، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة التشغيل لديهم بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وانخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بنحو 2.14 مليون فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة فى السوق إلى نحو 99.13 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 100.24 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى و101.27 مليون اشتراك فى يناير 2018 وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير إلى انخفاض مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 31.47 مليون مستخدم بنهاية مارس 2018 مقارنة بنحو 32 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضى، إضافة إلى انخفاض مشتركى "اليو اس بى مودم" لنحو 2.15 مليون بنهاية مارس مقارنة بنحو 3.25 مليون مشترك بنهاية فبراير.

وبلغ عدد مشتركى الـADSL نحو 5.53 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 5.43 مليون مشترك بنهاية فبراير 2018.

ويصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى 37.9 مليون مستخدم فى مصر بنسبة انتشار بلغت 44.3% وفقا لنتائج بحث استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأسر والأفراد لعام 2017/2018.