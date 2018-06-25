شاب سعودى يشكر فتاة تعمل كابتن فى "أوبر" على توصيله لوجهته بالمملكة

كتب مصطفى عنبر

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالمملكة العربية السعودية، بالفتاة (عهود العريفى) " كأول سعودية تعمل "كابتن" على تطبيق "أوبر"، وذلك بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات فى المملكة رسميا، عقب تنفيذ الأمر الملكى أمس الأحد.



الحساب الشخصى للفتاة عهدو العريفى

ونشر شاب سعودى يدعى عزيز الأنجرى، تغريدة له على موقع تويتر يشكر فيها (عهود) والتى قامت بتوصيله قائلا: "لقد طلبت أول توصيلة من سيدة سعودية.. شكرا على التوصيلة يا عهود".



تغريدىة الشاب السعودى

وشهدت المملكة العربية السعودية منذ تولى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مسئولياته تحسينا كبيرا فى وضعية المرأة السعودية من خلال وضع ما سمى بخطة تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بها، وقد جاءت هذه المبادرة التى أشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، فى إطار الجهود المبذولة لدمج المرأة فى التنمية وتوفير فرص العمل للنساء باعتبارهن جزء لا يتجزأ من المجتمع السعودى، وانطلاقا من الإيمان بأحقية المرأة فى تولى المناصب الريادية فى المجتمع مما يعود بالنفع والصلاح على مختلف القطاعات.