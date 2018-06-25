سيدة أعمال سعودية تقاضى قناة الجزيرة لنشرها خبر كاذب باعتقالها

كتب مصطفى عنبر

رفعت سيدة أعمال سعودية دعوى قضائية إلى النيابة العامة فى المملكة العربية السعودية ضد قناة الجزيرة القطرية، بعد نشرها خبر كاذبا يفيد" أن الجهات الحكومية فى المملكة تعتقل ناشطة تدعى "نوف بنت عبدالعزيز" ووضعت صورا شخصية خاصة بسيدة الأعمال".

وأكدت مستشارة التنمية الاقتصادية سيدة الأعمال نوف عبد العزيز الغامدى، أن القناة "تعمدت الإثارة كعادتها وديدنها الحقير الذى يهدف إلى التشويه والإساءة للمملكة سواءً بشكل مباشر أو من خلالى، حيث بثت عبر أثيرها الكاذب والمخادع التلفيق والإساءة والاتهام".

وقالت نوف الغامدى، فى بيان لها، "إن ما تم نشره أساء لوطنى بداية وهو الأهم وأساء لي شخصياً ولقد تسبب في تشوية صورتى وسمعتى كسيدة سعودية كما كبدني خسائر فادحة وخسارة معنوية ومادية واجتماعية، وخاصة أنني نشطة إعلامياً ككاتبة اقتصادية وكسيدة أعمال فقد استعانوا بصورتى، والأدهى من ذلك قامت بعض المواقع الإيرانية بتداول الخبر باسمى كاملاً وبصورتى الشخصية لتؤكد خبر الاعتقال دون تحرى للحقائق خصوصاً أن لى تقارير صحفية سابقة تحدثت فيها عن الإعلام القطرى المضلل".

وأشارت الغامدي إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وتصعيد الموضوع أمام الجهات القضائية والحقوقية وكذلك تصعيد الأمر إعلامياً وفضح قنوات الكذب والخداع أمام كافة المواطنين السعوديين وغير المواطنين وفي كافة القنوات الإعلامية النزيهة لكي يعرف أن هذه القنوات بنيت على باطل، وأضافت أنها ستفضح هذه القناة ومن يطبل لها.

وشددت سيدة الأعمال السعودية "لن نسمح بدورنا كسيدات سعوديات لمثل هذا الإعلام المشوه أن يضلل أو يدلس الحقائق وهذا حق من حقوق هذا الوطن الغالي علينا وما حدث معي من قبل هذه القناة هو من سلسلة الكذب والتضليل التي يتبناها الإعلام القطري لتشويه صورة هذا الوطن ومحاربته من الداخل بنشر أخبار مضللة غير صحيحة من خلال اعلام كاذب لا يتقصى الحقائق بل يتصيد الأخبار الكاذبة".