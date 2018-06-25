سى آى كابيتال وماى بنك كيم إنج يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تداول

كتب: أحمد يعقوب

أعلنت سى آى كابيتال، المجموعة المتخصصة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، عن توقيع اتفاقية خدمات تداول مع ماى بنك كيم إنج، أحد بنوك الاستثمار العاملة فى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تتيح تلك الاتفاقية لعملاء ماى بنك من المؤسسات العالمية إمكانية التداول على عدد كبير من الأسهم فى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال سى آى كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال هذه الاتفاقية، تقدم سى آى كابيتال لعملاء ماى بنك مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التى تشمل تنفيذ الصفقات المختلفة والبحوث والتعرف على عدد كبير من الشركات فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك فى ظل وجود قدرة متميزة على إدارة وتنفيذ العمليات الكبيرة والمعقدة.

جدير بالذكر، أن أسواق دول رابطة جنوب شرق آسيا، شهدت نموا ملحوظاً باعتبارها واحدة من أفضل وجهات الاستثمار، حيث تحظى هذه المنطقة بخامس أكبر ناتج محلى إجمالى على مستوى العالم، كما تأتى فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية وتحقيق أعلى معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي، كما لديها عدد كبير من السكان فى مرحلة الشباب. أما بالنسبة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدت التغيرات الاقتصادية والسياسية فى المنطقة إلى خلق العديد من الفرص الاستثمارية.

وقال كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع التداول فى الأوراق المالية بسى آى كابيتال، "أن هذه الاتفاقية هى ثمار الجهود المستمرة التى يتبناها فريق العمل لتحويل سى آى كابيتال إلى منصة عالمية تستوعب الأسواق الدولية الجديدة".

وأضاف خضر: "من خلال هذه الشراكة، سوف يتاح لنا إمكانية التداول فى أكبر الأسواق بدول رابطة جنوب شرق آسيا وهى ماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين بالإضافة إلى هونج كونج والصين والهند ،حيث قام ماى بنك كيم إنج بتعزيز تواجده فى هذه الدول، وبذلك نحن نتيح لعملائنا الفرصة للاستفادة من النمو المستمر فى دول رابطة جنوب شرق آسيا.

وتتيح هذه الاتفاقية مجموعة شاملة من خدمات التداول فى الأوراق المالية وخلق مجموعة من الفرص فى عدد من القطاعات المختلفة بالإضافة للفهم العميق لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال فرق العمل البحثية لدى سى آى كابيتال. ومن الجدير بالذكر أن فريق عمل البحوث لدى سى آى كابيتال يحتل مكانة رائدة بين الشركات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يغطى 100 سهم مختلف بستة أسواق فى المنطقة، أو ما يعادل 36% من رأس مال منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذا بالإضافة لفريق عمل يضم مجموعة من المحللين الماليين البارعين بما لديهم من تاريخ حافل فى المجال بالإضافة إلى معرفتهم بالأسواق العالمية مدعومه باجمالى خبرات بلغت 125 عاما من الخبرة البحثية.