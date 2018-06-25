سقوط عاطلين عقب سرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بالزيتون

كتب إبراهيم أحمد _ عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن موظف بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى بلاغ لضباط قسم شرطة الزيتون من طارق وفاء 40 سنة موظف، يفيد فيه باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته كالتالى " 2 خاتم، 3 غوايش، كولية، حلق بدلاية، ساعة يد رجالي، 2 هاتف محمول "، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين وجود أثار عنف وكسر بباب الشقة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " بلال.أ " 25 سنة عاطل، و " أيمن.ح " 34 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم قوه أمنية من ضبطهما .

وبمواجهتهما بالتحريات أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " الضغط على الباب "، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " حسن النية " محمد محمد 50 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهما بالسرقة، تم تحرير محضرا ملحقا للمحضر الأصلى، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.