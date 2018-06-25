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سفير بلغاريا بالقاهرة: حققنا إنجازات خلال رئاستنا لمجلس الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:24 ص
سفير بلغاريا بالقاهرة: حققنا إنجازات خلال رئاستنا لمجلس الاتحاد الأوروبى رئيس بلغاريا رومن راديف
(أ ش أ)
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قال لوبومير بوبوف سفير بلغاريا بالقاهرة إن بلاده حققت إنجازات خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى، حيث استضافت اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى مع الشركاء من دول غرب البلقان فى 17 مايو الماضى، وهو أول اجتماع للاتحاد مع هذه الدول منذ عام 2003، مشيرا إلى أن الاجتماع يؤكد على التفاهم المشترك أن منطقة غرب البلقان تعد جزءا من أوروبا .

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمقر السفارة البلغارية بالقاهرة، بمناسبة انتهاء الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد الأوروبى، بحضور السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأضاف أن صوفيا تستضيف غدا الثلاثاء، التجمع الرقمى " لبحث سبل إعادة توحيد الأجندة الرقمية لغرب البلقان، ودعم هذه الدول نحو الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى خصص 30 مليون يورو لتحقيق هذا الغرض.

واستطرد السفير قائلا " إن فترة رئاسة بلاده للاتحاد شهدت عقد قمة ناجحة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا فى 26 مارس الماضى فى مدينة فارنا، بمبادرة من دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، كما شهدت تنظيم 257 فعالية من إجمالى 330، منها اجتماعات غير رسمية للمجالس ومؤتمرات رفيعة المستوى" .

 


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