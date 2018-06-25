سفارة باكستان بالقاهرة تنظم حلقة نقاشية حول كتاب يتناول أزمة كشمير

كتب: محمد محسن أبو النور

تنظم سفارة جمهورية باكستان بالقاهرة حلقة نقاشية لعرض كتاب "أزمة كشمير.. قضية الأمة الإسلامية التى لم تُحل.. آراء وتحليلات"، للمؤرخ الأردنى عمر محمد نزال العرموطى، غدا الثلاثاء.

والكتاب يلقى الضوء بمزيد من الاهتمام على معاناة الشعب الكشميرى فى الإقليم الباكستانى المتنازع عليه بين باكستان والهند، ويربط الكاتب بين الظروف المعيشية والحياتية لشعب كشمير الواقع تحت الاحتلال الهندى والظروف المماثلة لشعب فلسطين الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلى.

ويحضر الحفل سفير باكستان فى القاهرة، مشتاق على شاه، وعدد من رجال السياسة والإعلام.

ويرصد الكتاب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام رصاص الخرطوش ضد الأطفال والنساء الأبرياء فى كشمير، من قبل القوات الهندية.