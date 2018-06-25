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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:24 م
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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مدينة سالونيك شمال اليونان

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:54 م
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مدينة سالونيك شمال اليونان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة سالونيك بشمال غرب اليونان، اليوم الاثنين، ولكن من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية - فى بيان أصدره أوردته صحيفة (كاثميريني) اليونانية على موقعها الإلكترونى - بأن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات وأنه تم الشعور به بقوة فى الميناء الشمالى للمدينة.

يشار إلى أن الزلزال جاء بعد ساعتين فقط من وقوع زلزال أخر قوى بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر فى جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان ولكن أيضا من دون وجود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

 


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