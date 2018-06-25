زلزال باليابان يتسبب فى فضح فتاة أمام والدتها بسبب سقوط أشرطة أفلام جنسية

وكالات الأنباء

أدى زلزال فى اليابان إلى فضح فتاة أمام والدتها، بسقوط كوم من الأشرطة والمجلات الجنسية وأقراص الأفلام الجنسية المدمجة عن سطح خزانتها وانتشارها على الأرض كوما منثورا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال موقع Sora News 24، إن الحادث وقع فى محافظة أوساكا منتصف يونيو، حيث أن الزلزال المذكور، كان من أقوى الزلازل التى ضربت اليابان مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الزلزال تسبب بتناثر الأثاث فى الكثير من البيوت وانفتاح الخزائن وتساقط محتوياتها وتبعثرها.

وحدث نفس الشىء مع الفتاة المحبة للرسوم المتحركة الجنسية "أنيماى"، التى انهمرت من سطح خزانتها كوما منثورا وبحضور والدتها، مما أدهش الأم والشرطة التى كان رجالها يعاينون المبانى ويستمعون لإفادات السكان لمعرفة أضرارهم.

وأثار نشر الخبر تعاطف مستخدمى الإنترنت مع الفتاة وقال أحدهم فى تعليقه: "يا إلهى، هذا أسوأ كابوس بالنسبة إلى".

وكتب آخر: "أنا لا أعرف حتى من تضرر أكثر، أنت أم أمك؟".