رفع جلسة قضية "كمين الهرم" بعد طلب دفاع الفنانة مريهان حسن التأجيل

كتب أحمد الجعفرى

قدم دفاع الفنانة مريهان حسين لمحكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم خلال نظر قضية "كمين الهرم"، المتهم فيها الفنانة وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف، حافظتى مستندات تحتوى على أوراق وشهادات طبية تثبت عدم قدرة موكلته على حضور جلسة اليوم.

واحتوت أحد الحافظات على أصل الصوره الرسمية المعتمده من المحضر رقم 5081 سنة 2018 إدارى قسم ثان طنطا والمحرر مساء أمس الأحد 24 يونيو 2018، بمعرفة الملازم محمد عيسي من قوة القسم، الذي انتقل إلى المستشفى، وأثبت تواجد المتهمة بها، وأثبت سؤاله لها وتوقيعها على المحضر.

وطلب دفاع الفنانة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار علاء سليم قبول العذر واستعلام المحكمة بنفسها عن تواجد المتهمة داخل المستشفى وعن المحضر المنوه عنه بالجلسة، وتحديد موعد لجلسة جديدة لحضور موكلته للمثول أمام هيئة المحكمة.

فيما أبدى المحامى الحاضر عن المتهمين الثالث والرابع (ضابطي الشرطة) استعداده للمرافعة، بينما طلب دفاع الفنانة التأجيل، وقررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدًا لإصدار القرار.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.