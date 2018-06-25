video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 11:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى عين شمس: إنشاء سوق يضم 28 باكية للباعة الجائلين

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:48 ص
رئيس حى عين شمس: إنشاء سوق يضم 28 باكية للباعة الجائلين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق

ترأس ألبير الفونس رئيس حي عين شمس، بالتنسيق مع قسم شرطة عين شمس وشرطة المرافق والمباحث بتنفيذ حملة مكبرة على منطقة الجراج، وتم خلالها رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين والتحفظ على الخضر والفاكهة وتسليمها لدور الأيتام بالحي مع التحفظ على العربات الخشبية والطاولات.

وأكد ألبير الفونس، أنه تم الانتهاء من إنشاء سوق الباعة الجائلين بالقرب من المكان ويضم 28 باكية سيتم تسكين الباعة الجائلين المتواجدين بالمنطقة به والذي تم حصرهم من قبل بمعرفة أجهزة الحى بالتعاون مع رجال مباحث القسم .

أشار رئيس الحي إلى أن السوق تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بالتبرع من أحد رجال الأعمال بالحي بناء على توجيه م . عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بإنشاء  أسواق بسيطة لتجميع الباعة الجائلين داخلها بالقرب من أماكن تواجدهم مع التزام كل بائع بالموقع المحدد له داخل السوق وعدم السماح قطعياً بوجود أى بائع آخر خارج نطاق السوق.

وأضاف رئيس الحى أنه سيتم تخصيص هذا السوق لباعة الخضر والفاكهة، كما أنه جار إنشاء سوق آخر بالحى بشارع عزيز المصرى بالجهود الذاتية أيضاً، وسيتم تخصيصه لباعة الملابس والأحذية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة: متابعة مستمرة لأعمال كوبرى شارع ترعة الإسماعيلة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى عين شمس

الباعه الجائلين




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة