رئيس حى عين شمس: إنشاء سوق يضم 28 باكية للباعة الجائلين

ماجد تمراز

ترأس ألبير الفونس رئيس حي عين شمس، بالتنسيق مع قسم شرطة عين شمس وشرطة المرافق والمباحث بتنفيذ حملة مكبرة على منطقة الجراج، وتم خلالها رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين والتحفظ على الخضر والفاكهة وتسليمها لدور الأيتام بالحي مع التحفظ على العربات الخشبية والطاولات.

وأكد ألبير الفونس، أنه تم الانتهاء من إنشاء سوق الباعة الجائلين بالقرب من المكان ويضم 28 باكية سيتم تسكين الباعة الجائلين المتواجدين بالمنطقة به والذي تم حصرهم من قبل بمعرفة أجهزة الحى بالتعاون مع رجال مباحث القسم .

أشار رئيس الحي إلى أن السوق تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بالتبرع من أحد رجال الأعمال بالحي بناء على توجيه م . عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بإنشاء أسواق بسيطة لتجميع الباعة الجائلين داخلها بالقرب من أماكن تواجدهم مع التزام كل بائع بالموقع المحدد له داخل السوق وعدم السماح قطعياً بوجود أى بائع آخر خارج نطاق السوق.

وأضاف رئيس الحى أنه سيتم تخصيص هذا السوق لباعة الخضر والفاكهة، كما أنه جار إنشاء سوق آخر بالحى بشارع عزيز المصرى بالجهود الذاتية أيضاً، وسيتم تخصيصه لباعة الملابس والأحذية.