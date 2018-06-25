رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزارة الاتصالات

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزارة الاتصالات، حيث استقبل كلا من المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعــاون، بين وزارة التعليم العالي وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقام بالتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.