رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطن تجنس بالسودانية دون إذن سابق

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن أمجد سعيد أحمد حسن أبو عبيد لتجنسه بالجنسية السودانية دون إذن سابق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعاون، بين وزارة التعليم العالى وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون بمجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وقام بالتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.