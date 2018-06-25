دى ميستورا يبدأ جولة مشاورات جديدة حول اللجنة الدستورية لسوريا

جنيف(أ ش أ)

بدأ ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بسوريا اليوم الاثنين، جولة مشاورات جديدة فى جنيف مع مسئولين كبار يمثلون كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والأردن والسعودية وفرنسا وذلك لمناقشة ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية التى ستكون مكلفة بإعداد مسودة دستور جديد لسوريا.

تعد جولة المشاورات التى يعقدها دى ميستورا اليوم هى الثانية خلال أسبوعين متتاليين حيث كان المبعوث قد عقد جولة أولى لذات الغرض الأسبوع الماضى فى جنيف مع ممثلين كبار عن دول ضامنى استانا (روسيا وتركيا وإيران) وأكد دى ميستورا أنها شهدت أرضية مشتركة معربا عن أمله فى تتوسع هذه الأرضية فى الجولات المقبلة والتى أعلن أنه ينوى الاستمرار فيها..مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا ستكون حجر الأساس نحو عملية سياسية تنتهى بالتوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع فى سوريا.