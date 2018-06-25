دفن جثة طفل ضحية تعذيب والده إرضاء لزوجته بسبب تبوله لا إراديا بحلوان

كتب على عبد الرحمن

صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة طفل بعد عرضها على الطب الشرعى، عذبه والده حتى الموت إرضاء لزوجته بسبب تبوله اللاإرادى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان مأمور قسم حلوان، تلقى بلاغًا من مستشفي حلوان العام، يفيد وصول جثة الطفل "ف.ع"، 4 سنوات، بصحبه والده ع.ع 35 سنة ، عامل، مقيم عرب الوالدة، وزوجته، وبه آثار حروق.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن الطفل تعرض للتعذيب على يد والده بتحريض من زوجة أبيه، وتم نقل جثة الطفل للمشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم القبض على الأب وزوجته وبعرضهما على النيابة أصدرت قرارها السابق.