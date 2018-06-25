خبير اقتصادى: التسرع فى دمج شركات قطاع الأعمال يفقدها بعض الأصول

أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن التسرع فى دمج شركات قطاع الأعمال العام يفقدها بعض الأصول المهمة، وبالتالى لابد من حصر الأصول أولا بشكل كامل قبل الدمج، إضافة إلى حصر الأعباء سواء ديون أو قروض.

وذكر عبده أنه سبق، وتم اكتشاف أصول بعد دمج شركتين فى شركة المحاريث والهندسة ما يستلزم التأنى عند الدمج.

وشدد رشاد عبده لـ"اليوم السابع" على أهمية وقف كافة فوائد بنك الاستثمار القومى على شركات قطاع الأعمال العام، خاصة أن الفوائد رفعت الديون لمبالغ لا تصدق.

على سبيل المثال قرض واحد كانت قيمته 110 ملايين جنيه، والمتبقى منه 60 مليون جنيه أصبح بفضل الفوائد 2.9 مليار جنيه على شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة الكيماوية.

وقال رشاد عبده إنه من المهم أن يكون أعضاء مجالس الشركات على دراية بالقطاع، وليس مجرد أعضاء عاديين لاستكمال المجالس فقط، مطالبا بدعم القطاع، لكى يحقق النمو المستهدف بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.