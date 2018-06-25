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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:05 م
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حملات إرشادية على الطرق السريعة للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد القيادة السليمة

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:08 م
حملات إرشادية على الطرق السريعة للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد القيادة السليمة حملات مرورية علي الطرق السريعة
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مرورية وتوعية مرورية على الطرق السريعة لقائدى السيارات تحت إشراف اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد القيادة السليمة للحد من الحوادث.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق 01221110000 لمواجهة إية أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

 

 


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