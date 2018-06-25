حريق يلتهم 10 منازل بمركز أبنوب بأسيوط دون خسائر بشرية

شب حريق هائل بإحدى سيارات النقل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وامتدت النيران إلى أكوام البوص بقرية شوالقنطرة، مما أدى إلى امتداد النيران إلى منازل القرية واحتراق 10 منازل .

وتلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد التهام النيران 10 منازل بناحية قرية شو القنطرة نتيجة اشتعال النيران فى إحدى سيارات النقل الكبير وامتدت النيران لتطال أكوام من البوص والمنازل المتجاورة وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى وجارى السيطرة على الحريق.