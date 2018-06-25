حرس السواحل الليبى: إنقاذ 167 مهاجرا غير شرعى شمال منطقة غنيمة

كتب : أحمد جمعة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (زورق صبراتة) من إنقاذ 167 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 4 أطفال، و24 امرأة، كانوا على متن 4 قوارب مطاطية علت عليهم أمواج البحر وبدأت المياه تتسرب إليهم.

وقال المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت 55 ميل شمال منطقة غنيمة.

وأكد العميد أيوب قاسم أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، موضحا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.