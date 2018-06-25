حبس نجل الفنان المرسى أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وابنتيه ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "صلاح المرسى" نجل الفنان المرسى أبو العباس 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ لاتهامه بقتل زوجته "هبة الله" 38 عامًا وابنتيه "جنة الله" و"حبيبية"، بسبب معاناته من أزمة نفسية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، واعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما وخنقها إلى أن لفظت انفاسها الاخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتى خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان من حول الواقعة وكان من بين الشهود الذى استمعت لأقوالهم "سليم.ع" فى العقد الرابع من عمره، ويعمل حارس على أحد الجراجات المواجهة للعقار الذى شهد الواقعة بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الملكة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقال الشاهد فى تحقيقات النيابة، أنه لم يشاهد أى شخص غريب عن المنطقة يدخل أو يخرج منها فى الفترة ما بين ارتكاب الجريمة واكتشاف وقوعها، والذى قدرتها التحريات فيما بين الساعة الـ8.00 و الثانية والنصف صباحًا، مشيرًا إلى انه على الرغم من انشغال عدد كبير من المواطنين بمتابعة مبارة مصر فى كأس العالم، إلا أنه لم يشاهدها لعدم قدرته على ترك حراسة الجراج.

وعن طبيعة علاقته بزوج المجني عليه وأسرته، قال أن علاقاتهم علاقة طبيعة لا تتخطى علاقة الجيران، وكل ما يربطهما السلام فقط، نظرًا لكونهم لم يعتادا الاختلاط مع الأهالى، وكانوا حريصين على أن يبقوا فى حالهم طوال الوقت.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.