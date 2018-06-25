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تموين الجيزة: تشكيل مجموعات عمل لحل المشاكل التموينية بالمحافظة

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:53 ص
تموين الجيزة: تشكيل مجموعات عمل لحل المشاكل التموينية بالمحافظة هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية انتهت من تشكيل مجموعات عمل لمتابعة وحل القضايا التموينية العالقة بالمحافظة، وفقا لتكليفات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، خلال اجتماعه الأخير مع مديرى المديريات بالمحافظات المختلفة، والتنبيه عليهم على النزول إلى الشارع والعمل على حل كافة المشاكل بأسرع وقت ممكن، على أن يتم رفع تقارير أسبوعية من المديرية للدكتور علي المصيلحى.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم كافة مجموعات العمل للوزارة اليوم حتى يتسنى للوزارة تشكيل باقى المجموعات لتغطية القاهرة الكبرى وفقا لتعليمات الوزير نظرا للعجز القائم بتلك المحافظات من القوى البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال تلك المجموعات على حل مشاكل البطاقات التموينية، وتطوير مكاتب التموين بالمحافظة.

وأوضح كامل، أنه سيتم إعادة النظر فى هامش الربح المخصص لبقالى التموين بعد المطالب الكثيرة.


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