تكريم هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق ومنحه جائزة البحر المتوسط للشراكة

كتب حسن رمضان

بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الجامعة اليورمتوسطية بسلوفينيا EMUNI، قامت الجامعة بمنح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق جائزة البحر المتوسط للشراكة والتعاون المتوسطى ، نظرًا لما قام به من إنجازات لدعم التعاون اليورمتوسطى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار خلال العشرين عامًا الماضية.

جاء هذا التكريم ضمن تكريم 9 شخصيات أوروبية ويورمتوسطية ساهمت فى تنفيذ العديد من المبادرات والتى منها إنشاء الجامعة اليورمتوسطية بسلوفينيا والتى صدر قرار إنشائها فى إعلان القاهرة الذى صدر عن الموتمر الوزارى اليورمتوسطى الأول فى يونيو 2007.

وقام الدكتور جيل برتو رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبد الحميد الزهيرى رئيس الجامعة بتسليم الجائزة للدكتور هانى هلال على هامش المؤتمر السنوى للجامعة بعنوان (مستقبل مؤسسات المعرفة فى منطقة البحر المتوسط)، والذى عقد بسلوفينيا خلال الفترة من ٢١-٢٢ يونيو 2018.







