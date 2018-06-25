تزوير الديكتاتور بالصور.. بطاقات التصويت لمنافسى أردوغان فى صناديق القمامة

كتب – محمود محيى

تأكيدا لما تم تداوله حول تزوير الانتخابات فى تركيا لصالح الديكتاتور رجب طيب أردوغان، وتسويد البطاقات الانتخابية لصالحه، واستبعاد بطاقات الناخبين الذين صوتوا لمعارضى النظام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا صورًا تشكك فى نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من بلدة سوروج الواقعة فى مدينة شانلى أورفا فى جنوب تركيا.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لبطاقات تصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض ومرشحة المعتقل لانتخابات الرئاسة صلاح الدين دميرتاش، ومرشح حزب الشعب الجمهورى محرم إينجه فى صناديق القمامة.



بطاقات انتخابات الأتراك فى القمامة

وأوضح متداولو الصور، وفقا لصحيفة "زمان" التركية، أنها من بلدة سوروج الواقعة فى مدينة شانلى أورفا فى جنوب تركيا، مشيرين إلى أنها ظهرت عقب غلق الصناديق وبدء عملية فرز الأصوات، فى نهاية عملية التصويت التى قتل خلالها 4 أشخاص فى مدن تركية مختلفة نتيجة اشتباكات.

ويظهر من الصور، أن البطاقات كانت لمواطنين صوتوا لصالح مرشح حزب الشعوب الديمقراطى الكردى صلاح الدين دميرتاش، ومرشح حزب الشعب الجمهورى محرم إينجه.

وكان رجب طيب أردوغان أعلن فى وقت مبكر من مساء أمس الأحد، فوزه بالانتخابات الرئاسية، قبيل إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج الأولية لفرز الصناديق الانتخابية.